Asarköy-Uzuntarla maçı Cephanelik’te

YENİLEN ELENECEK
2.Küme’de normal sezonu E Grubu’nda ikinci sırada tamamlayan Gölcük Asarköyspor’un kadrosunda çok önemli isimler var. Süper Lig’de yer alan Hisareynspor’un bir çok oyuncusunu transfer eden Yeşil-Beyazlı ekip, 1.Küme’ye çıkmayı çok istiyor. Veysel Pınar’ın çalıştırdığı Uzuntarlaspor da D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, ismini Play-Off’a yazdırdı. Cephanelik Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçı kazanan takım ismini bir üst tura yazdıracak. Pazar gününün bir başka 2.Küme Play-Off maçı da Mollafenari ile Ç.Serhatspor arasında oynanacak. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maçta 15.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.