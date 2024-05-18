Asarköy-Uzuntarla maçı Cephanelik’te

YENİLEN ELENECEK

2.Küme’de normal sezonu E Grubu’nda ikinci sırada tamamlayan Gölcük Asarköyspor’un kadrosunda çok önemli isimler var. Süper Lig’de yer alan Hisareynspor’un bir çok oyuncusunu transfer eden Yeşil-Beyazlı ekip, 1.Küme’ye çıkmayı çok istiyor. Veysel Pınar’ın çalıştırdığı Uzuntarlaspor da D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, ismini Play-Off’a yazdırdı. Cephanelik Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçı kazanan takım ismini bir üst tura yazdıracak. Pazar gününün bir başka 2.Küme Play-Off maçı da Mollafenari ile Ç.Serhatspor arasında oynanacak. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maçta 15.00’de başlayacak.