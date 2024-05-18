Hacı Hızır Şafakspor’un rakibi Fener 41 Gücüspor

U17 Ligi Play-Off’ta Pazar gününün bir diğer buluşmasında Hacı Hızır Şafakspor ile Gebze Fener 41 Gücüspor takımları karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. İlk turda İzmit 41 Futbol Kulübü’nü 7-0 gibi farklı skorla yenen Hacı Hızır Şafakspor, ilk turda Hereke Yıldızspor’u 4-0 yenen Gebze Fener 41 Gücüspor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.