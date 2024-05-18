Nusretiyespor kupasını Kocaman’ın elinden aldı

Bir dönem Süper Lig’de şampiyon olan Nusretiyespor, çok hızlı bir düşüş yaşadı, 2.Küme’ye kadar indi. Üç yıl 2.Küme’de yer alan Yeşil-Beyazlı ekip, Fatih kıyar Başkanlığında çok güçlü bir kadro kurdu, takımında başına Fatih Engin’i getirdi. D Grubu’nu zorlanmadan şampiyon tamamlayan Nusretiyespor’a bir kutlamada Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan geldi. Başkan Kocaman, önceki gün Ketence Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende şampiyon Nusretiyespor’a kupasını verdi. Törende Nusretiyespor eski ve yeni yönetimi, teknik ekip ile futbolcular hazır bulundu. Başkan Mustafa Kocaman, Nusretiyespor’u bu başarısından dolayı tebrik etti.