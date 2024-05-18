Nusretiyespor kupasını Kocaman’ın elinden aldı

BAŞKAN KOCAMAN’DAN KUTLAMA
Bir dönem Süper Lig’de şampiyon olan Nusretiyespor, çok hızlı bir düşüş yaşadı, 2.Küme’ye kadar indi. Üç yıl 2.Küme’de yer alan Yeşil-Beyazlı ekip, Fatih kıyar Başkanlığında çok güçlü bir kadro kurdu, takımında başına Fatih Engin’i getirdi. D Grubu’nu zorlanmadan şampiyon tamamlayan Nusretiyespor’a bir kutlamada Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan geldi. Başkan Kocaman, önceki gün Ketence Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende şampiyon Nusretiyespor’a kupasını verdi. Törende Nusretiyespor eski ve yeni yönetimi, teknik ekip ile futbolcular hazır bulundu. Başkan Mustafa Kocaman, Nusretiyespor’u bu başarısından dolayı tebrik etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.