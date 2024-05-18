U-17 Play-Off’ta Malta ile Derince GB oynuyor

MAÇ AVNİ KALKAVAN’DA
İlk turda Darıca Kültür Martıspor’u 1-0 yenen Maltaspor ile Çamlıtepespor’u 4-0 yenen Derince GB arasındaki karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. 2.Küme A Takımlarda da aynı grupta yer alan bu iki takım bu kez U-17 Ligi Play-Off ikinci turunda karşılaşacak. Çok büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın başlama saati de 16.30 olarak açıklandı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.