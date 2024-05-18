U-17 Play-Off’ta Malta ile Derince GB oynuyor

MAÇ AVNİ KALKAVAN’DA

İlk turda Darıca Kültür Martıspor’u 1-0 yenen Maltaspor ile Çamlıtepespor’u 4-0 yenen Derince GB arasındaki karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. 2.Küme A Takımlarda da aynı grupta yer alan bu iki takım bu kez U-17 Ligi Play-Off ikinci turunda karşılaşacak. Çok büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın başlama saati de 16.30 olarak açıklandı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ