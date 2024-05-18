Yenidoğan ile Üçyoldoğu Avni Kalkavan’da kapışıyor

DERİNCE STADI’NDAN AVNİ KALKAVAN’A ALINDI
2.Küme Play-Off çeyrek final eleme maçında 19 Mayıs Pazar günü Yenidoğanspor ile Üçyoldoğuspor arasında Derince’de oynanması gereken karşılaşma Avni Kalkavan Stadı’na alındı. İl Tertip Kurulu, maçın aynı gün Avni Kalkavan Stadı’nda 14.00’de oynanmasına karar verdi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, “Daha önce Avni Kalkavan Stadı’nda mahkumlar arasındaki turnuvanın final maçları oynanacaktı. Bu maçlar ertelenince, Derince’de maçı bu sahaya aldık” dedi. Kenan MERİÇ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.