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Öğretmenler, yaz dönemi mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 20-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarını bulundukları illerde yapabilmelerine imkan tanıdı.

Öğretmenler, yaz dönemi mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek mask
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Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek.

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlanırken, Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar başlayacak.

Bakanlık, bu çerçevede 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftasını öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirledi.

Bu çerçevede, öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı.

MEB, okulların kapanmasının hemen ardından Kurban Bayramı başladığından il dışına çıkan öğretmenler için bir kolaylık sağladı.

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek.

Bunun için öğretmenlerin "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Bu yılki mesleki çalışma, yeni müfredat incelemesine ayrıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdı.

Tüm öğretmenler 7 günlük programın ilk 3 gününde, "Programın Ortak Metin" bölümünü inceleyecek.

Diğer 3 günde ise alanında program değişikliği olan öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin oluşturulan yeni programı zümre olarak tetkik edecek.

Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise 3 günlük sürede Bakanlıkça okul türüne özel hazırlanarak kendilerine gönderilen program doğrultusunda mesleki çalışmalarını yürütecek.

Öğretmenler, son gün ise kurul komisyon (öğretmenler kurulu gibi) çalışmalarına katılacak.

İdari tatil olması halinde program 5 gün uygulanacak
Bayram sonrası idari tatil olması halinde aynı program, 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.

Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak.

Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA

# çalışma, Türkiye, yeni, bayram

18 May 2024 - 13:07 - Eğitim --- Okunma

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