28 Haziran Ortaokulu Türkiye dördüncüsü

YARI FİNALDE VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA MAĞLUP OLDU
8 takımın katıldığı Uşak’taki Türkiye finallerinde ilk gün Adana’yı 5-0 yenen 28 Haziran Ortaokulu, ikinci maçında Antalya ile 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 9-8 galip geldi. Grup birinciliği maçında Samsun’u 3-1 yenen 28 Haziran, diğer grubun ikincisi Sivas ile yarı finalde karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz, Antalya ile üçüncülük maçına çıktı. Grup maçında rakibini penaltı atışlarında geçen 28 Haziran Ortaokulu, bu kez normal süresi yine 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 kaybetti, Türkiye 4’üncüsü oldu. Okulun Beden Eğitim Öğretmeni ve antrenörü Erhan Okur, “Finale çıkmayı çok istiyorduk. Ama olmadı. Bu kadar takım içinde Türkiye dördüncüsü olmakta çok büyük başarıdır” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.