28 Haziran Ortaokulu Türkiye dördüncüsü

YARI FİNALDE VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA MAĞLUP OLDU

8 takımın katıldığı Uşak’taki Türkiye finallerinde ilk gün Adana’yı 5-0 yenen 28 Haziran Ortaokulu, ikinci maçında Antalya ile 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 9-8 galip geldi. Grup birinciliği maçında Samsun’u 3-1 yenen 28 Haziran, diğer grubun ikincisi Sivas ile yarı finalde karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz, Antalya ile üçüncülük maçına çıktı. Grup maçında rakibini penaltı atışlarında geçen 28 Haziran Ortaokulu, bu kez normal süresi yine 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 kaybetti, Türkiye 4’üncüsü oldu. Okulun Beden Eğitim Öğretmeni ve antrenörü Erhan Okur, “Finale çıkmayı çok istiyorduk. Ama olmadı. Bu kadar takım içinde Türkiye dördüncüsü olmakta çok büyük başarıdır” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ