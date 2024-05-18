Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan 19 Mayıs mesajı: 105 yıl önceki ruh bize ilham ve güç veriyor

BİRLİK MESAJI VERDİ

Vali Yavuz’un mesajı şöyle: “Aziz Türk Milleti’nin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir.

105 YIL ÖNCEKİ RUH

Aziz Türk Milletinin işgale ve uşaklığa hayır dediği, İstiklalin ve istikbalin peşinde koştuğu ve milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihini aynı şuurla aynı inançla kutluyoruz. Büyük bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 105 yıl önce başlattığı bu mücadeleyi bitirmiş, yeniden diriliş ve kıyama kalkmıştır.

GENÇLERE SESLENDİ

Sevgili Gençler; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük bayramı sizlere armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Aziz Türk Milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması, kollanması ve savunulması görevini sizlere vermiştir. Birlik ve beraberlik ruhu içinde, gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşmak için bizlere ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda daha güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceksiniz.

TÜM ŞEHİTLERİ ANDI

Bu duygu ve düşüncelerle, Eşsiz Komutan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadeleri kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi