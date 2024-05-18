U-13’lerde gollü maçlar

YAHYA KAPTANSPOR DERİNCE GÜCÜ’NÜ YENDİ

U-13 Ligi’nde önceki akşamın en çekişmeli maçı Yahya Kaptanspor ile Derince Gücüspor arasında oynandı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı Yahya Kaptanspor 2-1 kazandı. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da kazanan Kocaeli 61 FK oldu. Bordo-Mavili ekip, İzmit Kalespor’u 11-2 mağlup etti. Başiskele Stadı’nda Kullarspor, Damlarspor’u 3-1 yendi. Çekişmeli geçen bir diğer maçta da Değirmendere Folaspor, Dumlupınarspor’u 3-2 ile geçmeyi başardı.