U-13’lerde gollü maçlar

YAHYA KAPTANSPOR DERİNCE GÜCÜ’NÜ YENDİ
U-13 Ligi’nde önceki akşamın en çekişmeli maçı Yahya Kaptanspor ile Derince Gücüspor arasında oynandı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı Yahya Kaptanspor 2-1 kazandı. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da kazanan Kocaeli 61 FK oldu. Bordo-Mavili ekip, İzmit Kalespor’u 11-2 mağlup etti. Başiskele Stadı’nda Kullarspor, Damlarspor’u 3-1 yendi. Çekişmeli geçen bir diğer maçta da Değirmendere Folaspor, Dumlupınarspor’u 3-2 ile geçmeyi başardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.