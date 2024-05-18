Asker eğlencesinde dehşet anları kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden birisi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı. Dehşet anlarının yaşandığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.