İsrail'in 225 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Kassam Tugayları, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.
Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.
İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı.
Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi.
Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.