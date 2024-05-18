Beypazarı'nda tarihi evlerin bulunduğu mahalledeki 5 konak yandı

Tarihi evlerin bulunduğu Beytepe Mahallesi Beştepe Sokağı'nda sabaha karşı bir konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki konaklara sıçradı.
Evlerde kiracı olarak oturanların çevredekilerin yardımıyla tahliye edildiği bölgeye ihbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde görevli itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İlçenin büyük bölümünden dumanı görülen, bitişik nizam 5 konağın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.