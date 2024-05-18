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18 May 2024 - 14:23- Gündem G:

Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu

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Kocaeli Eğitim Vakfı, 13’üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Mevcut başkan Serhan Kasım’ın aday olmadığı kongrede başkanlığa Tolga Sirmen seçildi. Sirmen, açıklamasında, “Kocaeli Eğitim Vakfı’nı ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu mask
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu
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KEV’DE YENİ BAŞKAN TOLGA SİRMEN OLDU

1989 yılında kurulan Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) 13’üncü Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşti. 83 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Serhan Kasım aday olmadı. KEV Başkanlığına tek aday olarak seçime giren Tolga Sirmen seçildi. Gerçekleşen kongreye KEV üyeleri ve davetliler katıldı.

Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu

KEV’E 28 YENİ ÜYE KATILIMI KABUL EDİLDİ

Kocaeli Eğitim Vakfı’nda 28 yeni mütevelli üyenin katılımı oylandı. Tüm üyelerin katılımı kabul edildi. Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni üyeleri: Tarık Orak, Havva Seda Taşer, Mehmet Cezayir, Emren Karataş, Sude Arslan, Ömer Seyfettin Bülbül, Enes Cem Acar, Hamiyet Satı, Murat Uygun, Murat Çakar, Burak Özkaraaslan, Kadir Genç, Emrah Alper Bozatlı, Mehmet Açık, Ömer Yetkincan, Hande Sarıgülle, Mehmet Efe Şahin, Ali Murat Cerrah, Gürcan Seymen, Sercan Saral, Ahmet Kösemen, Haydar Akar, Murat Barış, Murat Berat Aksoy, Erhan Çetin, Ezgi Tükel, Şeyma Demir oldu.

KEV’İN KENT ÜZERİNDE ALGISINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK

Yeniden aday olmayan Başkan Serhan Kasım konuşmasında şunları söyledi: “İki sene önce göreve geldiğimizde Kocaeli Eğitim Vakfı'nın kent üzerinde oluşan algısını değiştirmemiz gerektiğine dair ekip arkadaşlarımızla birlikte karar aldık. İnternet aramalarında Kocaeli Eğitim Vakfı yazdığımız zaman karşımıza çıkan sonuçlar daha önceki dönemleri ve Kocaelispor tartışıyordu. Biz artık bu tartışmaların geride kaldığını ve yolumuza bir eğitim vakfı olarak devam etmek istediğimizi anlattık ve aksiyonlarımız da bu doğrultusunda aldık.

Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tolga Sirmen oldu

564 ÖĞRENCİYE 4 BUÇUK MİLYONLUK BURS VERDİK

Katılımcılar yapacakları bağışların eğitime kullanılması gerektiğine ikna etmekti. Sitemizi yeniledik. Dijital kart ve dijital çelenk siparişlerini hayata geçirdik. SMA hastası Barkın için toplamda 180 bin lira bağışta bulunduk. Yapının değiştiğini anlatmak için belediye başkanları ve diğer kurumlar ile iletişime geçtik. Toplamda 600 bin liraya yakın burs topladık. 564 öğrenciye 4 buçuk milyon burs verdik.”

KEV’İ İLERİ TAŞIMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

KEV Başkanı Tolga Sirmen göreve seçilmesinin ardından şunları söyledi: Yazılı olarak da bildirdiğin gibi Kocaeli Eğitim Vakfı’nı ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yeni eklediğimiz üyelerle de bizzat birebir görüşmeleri sağladık. Onlardan da isteyeceğimiz destekleri söyledik. Kabul görmesi üzerine bu yeni üyeler ilave edildi. Daha sonrasını birazcık yol kat edelim. Ondan sonra daha detaylı konuşuruz.”

TOLGA SİRMEN’İN LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL

Tolga Sirmen, Melik Fırat Taşer, Burçin Seymenbaşı, Atıl İlter, Eda Kolaylı Atak, Erhan Oklu, Özge Yenilmez, Onur Güneri, Celal Yaşar, Engin Aslan, Furkan Ellibeş.

YÖNETİM KURULU YEDEK

Çağatay Kolaylı, Ayşegül Ataman, Yağız Yalta, Batucan Uçar, Halit Toraman.

DENETİM KURULU ASİL

Zekeriya Keleş (Kocaeli Defterdarı), Mustafa Gençoğlu.

DENETİM KURULU YEDEK

Serhan Kasım, Arda Can Kumbaracıbaşı.

# Kocaeli, yeni, başkan, yönetim, kocaelispor

18 May 2024 - 14:23 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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