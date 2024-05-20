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20 May 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1- Belediyemize ait, Tavşanlı Mah. 4512 Sokak No:8’ de bulunan 5.850 m2 alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-İhale 30/05/2024 Perşembe günü saat 11/40’ de Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 785.497,64.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir.

Geçici teminatı 23.564,92.-TL’ dir.

 

4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

a. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi, (Tüzel)

b. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

c. Vekil ise Vekaletname,

d. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

e. Kanuni ikametgahı (Gerçek Kişi) - Adres beyanı (Tüzel Kişi) Ticaret Odası

f. Geçici Teminat,

g. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

h. Dosya alındı makbuzu.

 

5- İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 3.000,00.-TL karşılığında temin edilir.

6-  İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 27/05/2024 Pazartesi günü saat 16/00’ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                   

                                              

                                                                                                İLAN OLUNUR

 

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Basın No ILN02032358

20 May 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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