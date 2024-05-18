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Yüksel, Türkiye-Ruanda ilişkilerini "mükemmel" olarak niteledi

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Türkiye’nin Ruanda Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu ifade ederek Kigali Büyükelçiliğinin faaliyete geçmesinin ardından son 10 senede ilişkilerin her alanda önemli mesafe katettiğini söyledi

Yüksel, Türkiye-Ruanda ilişkilerini "mükemmel" olarak niteledi mask
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Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada ikili ilişkileri daha da geliştirmek için her iki ülkede de siyasi iradenin mevcut olduğuna işaret ederek karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin daha hız kazanmasını umduklarını dile getirdi.

"Ruanda’nın yakaladığı istikrar kıta için örnek"

Ruanda’nın, 1994 yılında yaşanan ve 1 milyon insanın hayatını kaybettiği soykırım sonrasında adeta küllerinden yeniden doğduğunu kaydeden Yüksel, "(Ruanda) Son 30 yılda yakaladığı istikrar ve kalkınma sürecinde sağladığı ilerlemeler ile kıta için örnektir. Ruanda, Doğu Afrika’da bir başarı hikayesidir." dedi.

Türkiye’nin, Ruanda ile karşılıklı menfaatler çerçevesinde işbirliğini geliştirdiğini ve ülkenin kapasite geliştirme çabalarına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Yüksel, şunları söyledi:

"Ruandalı öğrencilere YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar) vasıtasıyla sağladığımız Türkiye Bursları, Bakanlığımız Diplomasi Akademisi ve diğer kurumlarımızın Ruandalı diplomat, bürokrat ve görevlilere verdiği mesleki eğitim ve kurslar, ilk başta aklımıza gelenler. Maarif Vakfımız da geçen sene imzaladığı anlaşma temelinde Ruanda’da da eğitim vermeye hazırlanıyor. TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) geçmişte BM Kalkınma Programı vasıtasıyla sağladığı katkılar var. Bu sene ise doğrudan katkı oluşturacak bazı projeler üzerinde TİKA’yla çalışıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Ruanda Üniversitesi bünyesinde Türkçe eğitimi veriyor. Bunlar Ruanda’ya atfettiğimiz önemin somut göstergeleri."

Türk iş insanlarının Ruanda da ciddi faaliyetler gösterdiğini anlatan Yüksel, "Africa CEO Forum'un gerçekleştirildiği kongre merkezinin bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olması da anlamlıdır. Kigali’deki kapalı spor salonu, futbol stadyumu, bazı üniversite ve kamu binaları da aynı firmamızın eseridir. Türk Hava Yolları Ruanda’ya her gün uçmaktadır. Ruanda’nın yatırım ortamı ülkemizin büyük inşaat ve altyapı firmaları tarafından iyi bilinmektedir." dedi.

Ruanda yolsuzlukla mücadelede üst sıralarda

Türk iş insanlarını karşılıklı ticaretin gelişmesi için Ruanda’ya davet eden Büyükelçi Yüksel, Ruanda’nın Afrika yolsuzlukla mücadele algı endeksinde en üst sıralarda olduğunu, yüksek ekonomik büyüme temposu ve iş yapma kolaylığının varlığı, bürokratik ve mali disiplinin de mevcut olması nedeniyle iş yapmayı cazip hale getirdiğinin altını çizdi.

"Altyapı ve inşaat haricindeki sektörlerin de gelecek dönemde Ruanda’ya ilgilerini artırmalarını bekliyorum." ifadesini kullanan Yüksel, tarım, temiz enerji gibi alanlarda da Ruanda’da fırsatlar bulunduğunu ayrıca tekstil, gıda, mobilya ve makine tedariki gibi birçok sektörde ihracat yapılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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18 May 2024 - 15:05 - Türkiye --- Okunma

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