Atıl haldeki samanlar alev alev yandı

Yangın, Yukarı Soku Mahallesi’nde bulunan bir tarlanın başında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çürümüş samanlarını tarlaların bulunduğu yol kenarına attı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle samanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen samanların dumanı etrafı sardı. Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan atıl haldeki samanlar söndürüldü.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.