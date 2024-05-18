Derince’de müzik dolu bir akşam

TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

Şef Aysel Demircan yönetimindeki Derince Belediyesi Türk Müziği Korosu, düzenlenen programda Derincelilere adeta müzik ziyafeti sundu. Kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında gerçekleşen Türk Müziği Korosu konseri Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa katılım son derece yoğun olurken konserde Şef Aysel Demircan yönetimindeki Türk Müziği Korosu, Derincelilere adeta müzik ziyafeti sundu.

DERİNCELİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini yorumladığı konserde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Derince Belediyemizin korosunun her bir bireyine yürekten teşekkür ediyorum. Sanata, müziğe ve sevgiye büyük özlem duymuş kıymetli Derinceliler ile muhteşem bir akşamda buluştuk. Önümüzdeki dönemde kültürel sanatlara çok daha fazla değer vereceğimizi belirtmek istiyorum. Artık Derincelilerin yüzü gülecek. Daha mutlu bir kent, daha huzurlu bir kent ve geleceğe daha güvenle bakan bir kent oluşturacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN