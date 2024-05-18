Karamürsel’de doğa yürüyüşü düzenlendi

Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen ve organize edilen etkinlik Yalakdere Bozkurt Mahallesi – Fulacık Lavanta Bahçesi arası 8 km’lik alanda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, vatandaşlar ve sporcular katılarak doğa ile iç içe yürümenin tadını çıkarttılar.

Karamürsel'in doğal güzellikleri arasında yürüyüş yaparak keyifli bir cumartesi gününü geride bırakan doğaseverle,r Karamürsel'in hem doğal güzelliklerini keşfettiler hem de trekking sporu yaptılar.

Düzenlenen etkinlik için doğaseverler Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür etti. Katılımcılara etkinliğe katıldıkları için teşekkür eden Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, tüm tarih ve doğa tutkunlarını İlçemize beklediğini ifade etti.

Program varış noktası Lavanta Bahçesinde yürüyüşe katılan vatandaşlara ve öğrencilere Başkan Çalık, Karamürsel Gazoz’u ve sandviç ikramında bulunup Doğa Yürüyüşü son buldu.

Kaynak: Bülten