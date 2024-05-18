Başiskele’de Kahramanlık Türküleriyle Gençlik Konseri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak başlattığı İstiklal Mücadelemizin 105’inci yıl dönümü Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

MÜZİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNDEN MÜZİK ZİYAFETİ

Başiskele Belediyesi’nin geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere göre hazırlanan Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin önemli parçalarından olan ve yıllardır geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Müzik Okulları öğretmenleri Bukte Saatcı, Furkan Kayaoğlu Fırat Nadir Bilgin ve öğrencileri izleyicilere müzik ziyafeti sundular. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Samet Yaylı’nın şiirleri eşliğinde Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden kahramanlık türkülerinin seslendirildiği müzik şöleninde Malarzgirt'ten Çanakkale'ye, Tuna'dan Kerkük'e, Karabağ'dan Halep ve Filistin'e uzanan destanlarla dolu şanlı Türk tarihi anlatıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen programda 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir’in şehit edildiği an da tiyatro olarak sahnelendi. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösteride, geçmişten günümüze şehit düşen şehitlerimizin isimleri de anıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen programda okunan türküler, şiirler ve marşlar büyük beğeni toplarken bayramın coşkusu hep birlikte yaşandı.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN EKİBİNE VE KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Başiskele Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Müzik Okulları eğitmenlerinin ve öğrencilerinin yüksek performansı yoğun alkış ile ödüllendirilirken, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de büyük gururla izlediği ekip arkadaşlarını ve öğrenci kardeşlerini tebrik etti. Başkan Özlü yaptığı konuşmada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu güzel program ile bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Başiskele Belediyesi Neşet Ertaş Müzik Okulları öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tiyatro ekibimize ve hayata geçirdiğimiz tüm güzel işlerde bizlerin daima yanında olan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Özlü konuşmasının ardından sahnede sanatlarını en güzel şekilde icra eden mesai arkadaşlarına çiçek takdim etti ve günün anısına ekibiyle fotoğraf çektirdi.