Fofana: Acı ama öğrenme dolu

“HARİKA BİR KULÜPTE ZAMAN GEÇİRDİM”

Kocaelispor’un genç orta saha oyuncusu Fofana yayınladığı mesajda, “Zor bir sezon oldu. Acı ama öğrenme dolu geçti. Böyle bir sonucu biz istemedik ama Allah böyle takdir etti. Başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlar, acısıyla tatlısıyla bize verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Takıma yardımcı olamadım ama bu sezon bu harika kulüpte yaşadığım ve öğrendiğim her şey için Tanrıya şükrediyorum”