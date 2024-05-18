Fofana: Acı ama öğrenme dolu

“HARİKA BİR KULÜPTE ZAMAN GEÇİRDİM”
Kocaelispor’un genç orta saha oyuncusu Fofana yayınladığı mesajda, “Zor bir sezon oldu. Acı ama öğrenme dolu geçti. Böyle bir sonucu biz istemedik ama Allah böyle takdir etti. Başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlar, acısıyla tatlısıyla bize verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Takıma yardımcı olamadım ama bu sezon bu harika kulüpte yaşadığım ve öğrendiğim her şey için Tanrıya şükrediyorum”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Harbi Izmitli - Emir ortakaya haricinde hepinize verilen paraya yazık bütün transferlerde emeği geçenlere yazıklar olsun
Korfezli Savasci - Kara panter yazık sana verilen paraya hoca hoca olsa sana tanıdığı şansı bedirhana tanirdi
Burak - Kara tren.. Aklını ve becerilerini çalışarak geliştirmen gerek yoksa koşmaktan başka bir işe yaramıyorsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.