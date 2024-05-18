Yine Çorum, yine kabus!

Yaklaşık 5 yıl sonra bu kez 1.Lig Play-Off çeyrek finalinde karşımıza yine Çorum FK çıktı. Bu kez tek maçlı eleme sistemi geçerliydi. Saha avantajı normal sezonu üste bitiren Çorum FK’nındı. 2019’un rövanşını almak, Süper Lig yolunda adım atmak isteyen Kocaelispor, ne yazık ki sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 5 yıl sonra yine bir Play-Off maçında Çorum FK’ya elendi, üst lig umutlarını kaybetti.

5 YIL ÖNCE- Perşembe akşamı Çorum FK’ya kaybedip Süper Lig hayallerini noktalayan Kocaelispor, aynı yıkımı 2019 yılında 3.lig Play-Off maçında yaşamıştı.