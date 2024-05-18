Yine Çorum, yine kabus!

Yaklaşık 5 yıl sonra bu kez 1.Lig Play-Off çeyrek finalinde karşımıza yine Çorum FK çıktı. Bu kez tek maçlı eleme sistemi geçerliydi. Saha avantajı normal sezonu üste bitiren Çorum FK’nındı. 2019’un rövanşını almak, Süper Lig yolunda adım atmak isteyen Kocaelispor, ne yazık ki sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 5 yıl sonra yine bir Play-Off maçında Çorum FK’ya elendi, üst lig umutlarını kaybetti.
5 YIL ÖNCE- Perşembe akşamı Çorum FK’ya kaybedip Süper Lig hayallerini noktalayan Kocaelispor, aynı yıkımı 2019 yılında 3.lig Play-Off maçında yaşamıştı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.