Şampiyon kızlar

GEÇEN YILDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU
Gölcük Kavaklı Ortaokulu geçen yılda ilimizde yapılan finallerde Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı. Kocaeli Kadın FK’nın altyapı oyuncularının forma giydiği Kavaklı Ortaokulu’nu Hasan Alemdar’ın Koordinatönlüğünde Şuheda Yıldız çalıştırıyor. Grubunu birinci sırada tamamlayan Kavaklı Ortaokulu, diğer grubun ikincisi Kayseri Gazioğlu Ortaokulu ile oynadığı maçı 5-0 kazandı, ismini finale yazdırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.