Bungalovun bahçesinde silahla vuruldu

Olay, 18.30 sıralarında Kartepe Çepni Mahallesi Yudum Sokak’taki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. İddialara göre kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalovun bahçesinde bulunan Ozan Y.’nin (32) bacağına isabet etti. Ozan Y. yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ozan Y. ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bungalovun bahçesi ve etrafında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yorgun mermi ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.