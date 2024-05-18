Turgutspor ve Yeşilovaspor turu geçti

YEŞİLOVASPOR FARK ATTI
Normal sezonda grubunu ikinci bitiren, şampiyonluğu son maçta Maltaspor’a kaptıran Yeşilovaspor, Play-Off’ta Körfez Atılımspor ile eşleşti. Bordo-Mavili ekip, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta ilk yarıyı Mustafa Aşkar ve Tanay Çam’ın attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Tanay Çam, Mustafa Aşkar ve Berke Gürdal (2) ile 4 gol daha bulan Bordo-Mavili ekip, sahadan 6-1 galip ayrıldı. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da Turgutspor, henüz 6.dakikada Emre Yılmaz’ın golüyle Ç.Plajyoluspor’u 1-0 yendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.