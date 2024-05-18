Turgutspor ve Yeşilovaspor turu geçti

YEŞİLOVASPOR FARK ATTI

Normal sezonda grubunu ikinci bitiren, şampiyonluğu son maçta Maltaspor’a kaptıran Yeşilovaspor, Play-Off’ta Körfez Atılımspor ile eşleşti. Bordo-Mavili ekip, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta ilk yarıyı Mustafa Aşkar ve Tanay Çam’ın attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Tanay Çam, Mustafa Aşkar ve Berke Gürdal (2) ile 4 gol daha bulan Bordo-Mavili ekip, sahadan 6-1 galip ayrıldı. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da Turgutspor, henüz 6.dakikada Emre Yılmaz’ın golüyle Ç.Plajyoluspor’u 1-0 yendi.