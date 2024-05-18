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18 May 2024 - 21:51- Gündem G:

Körfez Belediyesi müdürlüklerinde değişim

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediyede kapsamlı bir değişiklik yaptı.

Körfez Belediyesi müdürlüklerinde değişim mask
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31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, birçok müdürlüklerde değişim yaptı.

İşte yapılan değişimler ve yeni müdürler:

İbrahim Çırpan: Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Osman Yurt: Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Levent Yılmaz: Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Serkan Yeğnidemir: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ahmet Erdemiş: Afet İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

YENİDEN PLANLANAN MÜDÜRLÜKLER:

Veysel Köksal: Özel Kalem Müdürü
Ömer Güney: Basın Yayın ve Halkla İlişkililer Müdürü
Nasır Durmaz: Teftiş Kurulu Müdürü
Olcay Akgül: Hukuk İşleri Müdürü
Fatma Atlı: Mali Hizmetler Müdürü
Cevriye Gündoğdu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Ersin Çöpoğlu: Destek Hizmetler Müdürü,  İşletme ve İştirakler Müdürü
Mücahit Bulut: Kültür ve Sosyal Yardımlaşma İşler Müdürü
Şahin Badem: Yazı İşleri Müdürü
Bülent Gülal: Strateji Geliştirme Müdürü
Orhan Tuna: Bilgi İşlem Müdürü
Ali Osman Baş: Gençlik ve Spor İşleri Müdürü
Cumali Gündoğdu: Fen İşleri Müdürü
Şahin Yılmaz: Park ve Bahçeler Müdürü
Sencer Dere: Plan ve Proje Müdürü
Serap S. Öemek: Emlak ve İstimlak Müdürü
Mehmet Gökkaya: Muhtarlık İşleri Müdürü
Murat Yılmaz: Temizlik İşleri Müdürü
Dursun Bayramoğlu: Makine İkmal ve Bakım Müdürü
İskender M. Mert: Zabıta Müdürü, Yapı Kontrol Müdürü
Şenol Çakır: İmar ve Şehircilik Müdürü
Özcan Efe: Afet İşleri Müdürü
Ali Osman Yıldırım: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, yeni, Körfez

18 May 2024 - 21:51 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfezli - Bir değişiklik göremiyorum hep aynı simalar rutin yer değişikliği aynı tas aynı hamam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 22:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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