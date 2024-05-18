Körfez Belediyesi müdürlüklerinde değişim

31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, birçok müdürlüklerde değişim yaptı.

İşte yapılan değişimler ve yeni müdürler:

İbrahim Çırpan: Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Osman Yurt: Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Levent Yılmaz: Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Serkan Yeğnidemir: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ahmet Erdemiş: Afet İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

YENİDEN PLANLANAN MÜDÜRLÜKLER:

Veysel Köksal: Özel Kalem Müdürü

Ömer Güney: Basın Yayın ve Halkla İlişkililer Müdürü

Nasır Durmaz: Teftiş Kurulu Müdürü

Olcay Akgül: Hukuk İşleri Müdürü

Fatma Atlı: Mali Hizmetler Müdürü

Cevriye Gündoğdu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Ersin Çöpoğlu: Destek Hizmetler Müdürü, İşletme ve İştirakler Müdürü

Mücahit Bulut: Kültür ve Sosyal Yardımlaşma İşler Müdürü

Şahin Badem: Yazı İşleri Müdürü

Bülent Gülal: Strateji Geliştirme Müdürü

Orhan Tuna: Bilgi İşlem Müdürü

Ali Osman Baş: Gençlik ve Spor İşleri Müdürü

Cumali Gündoğdu: Fen İşleri Müdürü

Şahin Yılmaz: Park ve Bahçeler Müdürü

Sencer Dere: Plan ve Proje Müdürü

Serap S. Öemek: Emlak ve İstimlak Müdürü

Mehmet Gökkaya: Muhtarlık İşleri Müdürü

Murat Yılmaz: Temizlik İşleri Müdürü

Dursun Bayramoğlu: Makine İkmal ve Bakım Müdürü

İskender M. Mert: Zabıta Müdürü, Yapı Kontrol Müdürü

Şenol Çakır: İmar ve Şehircilik Müdürü

Özcan Efe: Afet İşleri Müdürü

Ali Osman Yıldırım: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Kaynak: Haber Merkezi