Kocaeli kapılarını Millilere açıyor

ÜÇ TAKIMLA DAHA MÜCADELE EDİYOR
2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmak için eleme grubunda mücadele eden Kadın Milli Takımı İsviçre maçını Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak. 4 takımın iki maç usulü mücadele ettiği grupta Millerin diğer rakipleri ise Macaristan ve Azerbaycan. Kadın Milli Takımı gruptaki ilk maçında deplasmanda İsviçre’ye 3-1 mağlup olurken, ikinci maçta sahasında 2-1 ile geçmişti. İlk maçların sonuncusunu Azerbaycan ile oynayacak olan temsilcimiz 12 Temmuz’da ise 5. hafta maçında ilk iki maçını kazanan İsviçre ile karşılaşacak. Milliler, bu tarihte İsviçre'yi Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu' nda konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.