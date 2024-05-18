Kocaelispor’un kardeşine, Fenerbahçe efsanesi

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe’de forma giydiği sezonlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluklara katkı sağlayan ve taraftarının kalbinde taht kuran Alex De Souza, Kocaelispor’un kardeş kulübü Antalyaspor’un yeni teknik direktörü oldu. Akdeniz temsilcisi kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Brezilyalı eski futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.