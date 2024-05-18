Kocaelispor’un kardeşine, Fenerbahçe efsanesi

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe’de forma giydiği sezonlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluklara katkı sağlayan ve taraftarının kalbinde taht kuran Alex De Souza, Kocaelispor’un kardeş kulübü Antalyaspor’un yeni teknik direktörü oldu. Akdeniz temsilcisi kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Brezilyalı eski futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.