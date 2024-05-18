Kocaelispor’un iki rakibi daha belli oldu

ÜÇ İSTANBUL TAKIMI DÜŞMÜŞ OLDU
33. hafta maçlarının oynandığı ligde haftaya küme düşme hattında giren Pendikspor ile Karagümrük deplasmanda puan yada puanlar aradılar. Pendikspor deplasmanda oynadığı maçta Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK’ya 2-1 yenildi. Bu sonuçların ardından Pendikspor ile Fatih Karagümrük bitime 1 hafta kala Süper Lig’e veda ettiler. Son sırada yer alan İstanbulspor ise haftalar öncesinde lige veda etmişti. 4 takımın küme düşeceği Süper Lig’de İstanbul şehrinin üç takımı küme düşmüş oldu. Üç takım gelecek sezon Kocaelispor’un mücadele edeceği 1.ligde mücadele edecekler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.