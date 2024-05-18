İsrail savaş kabinesinden Netanyahu'ya tehdit: Kazanabilecek bir hükümet kurarız

Gantz, yaptığı basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası için bir plan yapılmasını istedi. Aksi taktirde, kabineden çekileceğini ifade etti.

Netanyahu'ya seslendi: "Eğer halkımızı uçuruma sürüklemeyi tercih edersen, kabineden çekiliriz. Halka döneriz ve gerçek bir zafer kazanabilecek bir hükümet kurarız".

Eylem planını açıkladı

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi dahil, savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber