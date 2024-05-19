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Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi

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Akıllı kütüphane sistemi yazılımına sahip olan Darıca Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Toplam 50 bin eserin bulunduğu kütüphane, gençlere manzara eşliğinde kitap okuma keyfi sunacak.

Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi mask
Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi
Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere anlamlı bir hediye verdi. Darıca Millet Bahçesi içi Bayır Sokak’taki adresinde hizmete giren kütüphane için tanıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi kuranlar ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla yaptığımız Darıca Kütüphanemizi gençlerimize armağan ediyoruz. Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler işte o mekan bu mekandır" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise Darıca Kütüphanesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi son derece anlamlı bir günün öncesinde gençlere armağan edilmesinin önemine değinerek, "Başkan Büyükakın’a böylesine anlamlı bir günün arifesinde böylesine güzel bir eseri gençlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Bu insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine en güzel örneklerden biridir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarzda yapılan kütüphane kentin kültür ve edebiyat hayatına önemli katkı sunacak. Bunun yanı sıra Darıca Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphaneleri gibi, gençlerin geleceklerine yön verdikleri, akademik yolcuklarına ev sahipliği yapan son derece anlamlı bir merkez görevini yerine getirecek.

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi de Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Çevreci akıllı bina özelliğine sahip olan ve Darıca Millet Bahçesi’nin içinde yer alan kütüphane, okuyuculara çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonuyla donatıldı. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içindeki çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor.

Bunun yanı sıra kütüphanenin üst katı kitapseverlere hizmet verecek. 140 kişilik bu bölüm eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma zevkini vatandaşlara sunacak. Akıllı kütüphane sistemi yazılımına sahip olan Darıca Kütüphanesi’nde 20 bin kitap ile en az 31 kategoride 30 bin e-kitap veri tabanı olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 3 katalog tarama kiosk sisteminin yer aldığı kütüphanede 15 bilgisayar, tv, 500 kitap raf desteği, tümleşik kütüphane sistemi yazılımı yer alıyor.

Katılımcılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Başkan Vekili Hasan Soba, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Bülten

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19 May 2024 - 09:09 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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