İzmitli gençler 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşünde buluştu

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. Gençlik Yürüyüşü kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda buluşan gençler, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na yürüdü. Gençler, kendilerine bu güzel günü armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına karanfil bıraktı. Yürüyüşün ardından SEKA Park’ta gençler için birçok sportif aktivite düzenlendi. Bocce, ayak tenisi ve voleybol oynayan gençlere mobil ikram aracından çorba, kek ve limonata ikramı yapıldı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.