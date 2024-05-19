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Başiskele’de duygulandıran program

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Başiskele’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Kahramanlık Türküleriyle Gençlik Konseri" büyük ilgi gördü.

Başiskele’de duygulandıran program mask
Başiskele’de duygulandıran program
Başiskele’de duygulandıran program
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Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin önemli parçalarından olan ve yıllardır geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Müzik Okulları öğretmenleri Bukte Saatcı, Furkan Kayaoğlu Fırat Nadir Bilgin ve öğrencileri izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Samet Yaylı’nın şiirleri eşliğinde Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin her yöresinden kahramanlık türkülerinin seslendirildiği müzik şöleninde Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Tuna’dan Kerkük’e, Karabağ’dan Halep ve Filistin’e uzanan destanlarla dolu şanlı Türk tarihi anlatıldı.

Büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen programda 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir’in şehit edildiği an da tiyatro olarak sahnelendi. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösteride, geçmişten günümüze şehitlerin isimleri de anıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu güzel program ile bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Başiskele Belediyesi Neşet Ertaş Müzik Okulları öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tiyatro ekibimize ve hayata geçirdiğimiz tüm güzel işlerde bizlerin daima yanında olan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bülten

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19 May 2024 - 09:10 İHA Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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