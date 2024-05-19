Yıldız Sunta’nın kurucusu vefat etti

Yıldız Sunta MDF'nin kurucusu eski sanayici 92 yaşındaki 3 kız 1 erkek sahibi Ahmet Yıldız Derbent Kartepe 2000 villalarındaki evinde vefat etti. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Türkiye'nin en büyük 150 sanayi kuruluşlarından biri olan Yıldız Sunta MDF'nin eski sahibi Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Sanayici Fehmi Yıldız'ın abisi Ahmet Yıldız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.