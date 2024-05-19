İki maçta 33 gol

KARAMÜRSEL İY 18-0 KAZANDI

U-13 Ligi F Grubuna dahil maçta iki Karamürsel takımı karşı karşıya geldi. Karamürsel İdman yurdu ile Akçatspor arasındaki maçta Karamürsel Stadı’ndaydı. Karamürsel İY, rakibine 18-0 üstünlük sağladı. Haftanın farklı galibiyetle biten bir diğer karşılaşmasında da Arslanbey Gençler Birliği ile Uzuntarlaspor takımları karşılaştı. Arslanbey Stadı’ndaki maçı ev sahibi ekip Arslanbey GB 15-0 kazandı. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta da Körfez Gençler Birliği, Taşköprü Birlikspor’a 9-0 yendi. U-13’lerde üç maçta atılan 42 gol vardı.