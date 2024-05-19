İki maçta 33 gol

KARAMÜRSEL İY 18-0 KAZANDI
U-13 Ligi F Grubuna dahil maçta iki Karamürsel takımı karşı karşıya geldi. Karamürsel İdman yurdu ile Akçatspor arasındaki maçta Karamürsel Stadı’ndaydı. Karamürsel İY, rakibine 18-0 üstünlük sağladı. Haftanın farklı galibiyetle biten bir diğer karşılaşmasında da Arslanbey Gençler Birliği ile Uzuntarlaspor takımları karşılaştı. Arslanbey Stadı’ndaki maçı ev sahibi ekip Arslanbey GB 15-0 kazandı. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta da Körfez Gençler Birliği, Taşköprü Birlikspor’a 9-0 yendi. U-13’lerde üç maçta atılan 42 gol vardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.