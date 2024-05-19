Gençler mağara festivalinde buluştu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Yığılca Kaymakamlığı Sarıkaya Mağarasında düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı CaveFest gençlik etkinliğini Düzce Valisi Selçuk Aslan’da katıldı. Vali Selçuk Aslan, Kaymakam Hüseyin Demirkol ile birlikte etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti.
Vali Aslan, “Yığılca Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen festival Sarıkaya Mağarasının tanıtım açısından oldukça güzel bir etkinlik. Bir gençlik buluşması üniversite öğrencilerimiz bugün burada kaymakamlığımızın koordinasyonunda misafir edilmekte. Birincisi düzenlenen bu organizasyonu geleneksel hale gelmesine temenni ediyorum, gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.