Başiskele Su Sporları Merkezine çelik kolon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalara devam ediyor. Temeli atılan merkezin çelik kolon imalatları başladı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan merkez toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama bölümleri de yer alacak.

Kaynak: Bülten