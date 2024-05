Candeias: Temsil etmekten gurur duyuyorum

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR”

Kocaelispor’un Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias, taraftara teşekkür etti. Candeias sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sezon bitti. Birlikte hayal kurduk ama olmadı. Bu grubu, bu büyük kulübü ve bu şehri kaptanlardan biri olarak temsil etmekten gurur duyuyorum. Kötü günde bile bizi her zaman destekleyen büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür ederim. Eminim yakında hak ettiğin yerde olacaklar. “Candeias, Candeias, We Love You Candeias” dinlerken bana verdikleri sevgiyi asla unutmayacağım. Bugün hala tüylerim diken diken oluyor. Emin olun ki ben de sizi seviyorum” ifadelerine yer verdi.