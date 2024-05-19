Bizim kızlar tarih yazıyor

FİNALDE RAKİP İZMİR
Ortaokullar arası yıldız kızlar futbolda ilimizi Uşak’ta Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, finalde İzmir Ülkü Ortaokulu ile karşılaştı. Grup maçında rakibini 3-0 yenen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, bu kez çok zorlandı. Maçın ilk yarı 0-0 sona erdi. Temsilcimiz, ikinci yarıda Derin Çimen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Son dakikalarda İzmir Ülkü Ortaokulu eşitliği sağladı, maç uzatmaya gitti. 5’er dakikalık uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.
PENALTILARA GİTTİ
Şampiyon olacak takımı penaltı atışları belirledi. Gölcük Kavaklı Ortaokulu ilk 5 penaltıda Damla Golnacaklar, Damla Akçil, Ela Okan ve Asya Denkçioğlu’nun vuruşları golle sonuçlandı. Ecenaz Yıldırım ise penaltıyı kaçırdı. İzmir ekibi de 5 penaltının 4’ünü gole çevirdi, iki takımda 5’de 4 attı. Seri penaltılarda Kavaklı Ortaokulu’nda Derin Çimen golü attı, İzmir Ülkü Ortaokulu’nun penaltısını ise kalecimiz Pınar Sahna Semizoğlu kurtardı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gölcük Kavaklı Ortaokulu üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Temsilcimiz, geçen yılda İzmit’te yapılan finallerde yine İzmir Ülkü Ortaokulu’nu yenip, şampiyon olmuştu. Kocaeli Kadın FK’nın altyapı oyuncularının forma giydiği Kavaklı Ortaokulu’nu Hasan Alemdar’ın Koordinatörlüğünde Şuheda Yıldız çalıştırıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serhat - Kardeşlerim benim Aferin size
İnşallah ileride milli takımda da görürüz sizi
Bunun için çok dua edicem
12 temmuzda Kocaelispor stadında kadın futbol takımının maçı varmış
O maça da gidin
Bi hayal edin kendinizi
Kocaelispor stadında Kocaelide yetişmiş kızlarımız yabancıları yeniyor...
İnşallah sakatlık olmadan kazasız belasız hayallerinize ulaşırsınız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.