Bizim kızlar tarih yazıyor

FİNALDE RAKİP İZMİR

Ortaokullar arası yıldız kızlar futbolda ilimizi Uşak’ta Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, finalde İzmir Ülkü Ortaokulu ile karşılaştı. Grup maçında rakibini 3-0 yenen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, bu kez çok zorlandı. Maçın ilk yarı 0-0 sona erdi. Temsilcimiz, ikinci yarıda Derin Çimen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Son dakikalarda İzmir Ülkü Ortaokulu eşitliği sağladı, maç uzatmaya gitti. 5’er dakikalık uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.

PENALTILARA GİTTİ

Şampiyon olacak takımı penaltı atışları belirledi. Gölcük Kavaklı Ortaokulu ilk 5 penaltıda Damla Golnacaklar, Damla Akçil, Ela Okan ve Asya Denkçioğlu’nun vuruşları golle sonuçlandı. Ecenaz Yıldırım ise penaltıyı kaçırdı. İzmir ekibi de 5 penaltının 4’ünü gole çevirdi, iki takımda 5’de 4 attı. Seri penaltılarda Kavaklı Ortaokulu’nda Derin Çimen golü attı, İzmir Ülkü Ortaokulu’nun penaltısını ise kalecimiz Pınar Sahna Semizoğlu kurtardı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gölcük Kavaklı Ortaokulu üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Temsilcimiz, geçen yılda İzmit’te yapılan finallerde yine İzmir Ülkü Ortaokulu’nu yenip, şampiyon olmuştu. Kocaeli Kadın FK’nın altyapı oyuncularının forma giydiği Kavaklı Ortaokulu’nu Hasan Alemdar’ın Koordinatörlüğünde Şuheda Yıldız çalıştırıyor.