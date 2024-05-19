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Bizim kızlar tarih yazıyor

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Gölcük Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokulu yıldız kızlar futbolda bir önemli başarıya daha imza attı. Geçen yıl Türkiye şampiyonu olan Kavaklı Ortaokulu, bu yıl da finalde İzmir’i yendi, üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.

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Bizim kızlar tarih yazıyor
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FİNALDE RAKİP İZMİR

Ortaokullar arası yıldız kızlar futbolda ilimizi Uşak’ta Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, finalde İzmir Ülkü Ortaokulu ile karşılaştı. Grup maçında rakibini 3-0 yenen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, bu kez çok zorlandı. Maçın ilk yarı 0-0 sona erdi. Temsilcimiz, ikinci yarıda Derin Çimen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Son dakikalarda İzmir Ülkü Ortaokulu eşitliği sağladı, maç uzatmaya gitti. 5’er dakikalık uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.

Bizim kızlar tarih yazıyor

PENALTILARA GİTTİ

Şampiyon olacak takımı penaltı atışları belirledi. Gölcük Kavaklı Ortaokulu ilk 5 penaltıda Damla Golnacaklar, Damla Akçil, Ela Okan ve Asya Denkçioğlu’nun vuruşları golle sonuçlandı. Ecenaz Yıldırım ise penaltıyı kaçırdı. İzmir ekibi de 5 penaltının 4’ünü gole çevirdi, iki takımda 5’de 4 attı. Seri penaltılarda Kavaklı Ortaokulu’nda Derin Çimen golü attı, İzmir Ülkü Ortaokulu’nun penaltısını ise kalecimiz Pınar Sahna Semizoğlu kurtardı.

Bizim kızlar tarih yazıyor

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gölcük Kavaklı Ortaokulu üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Temsilcimiz, geçen yılda İzmit’te yapılan finallerde yine İzmir Ülkü Ortaokulu’nu yenip, şampiyon olmuştu. Kocaeli Kadın FK’nın altyapı oyuncularının forma giydiği Kavaklı Ortaokulu’nu Hasan Alemdar’ın Koordinatörlüğünde Şuheda Yıldız çalıştırıyor. 

Bizim kızlar tarih yazıyor

 

# Kocaeli, Türkiye, Gölcük, İzmit

19 May 2024 - 10:28 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.886.387 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Serhat - Kardeşlerim benim Aferin size

İnşallah ileride milli takımda da görürüz sizi

Bunun için çok dua edicem

12 temmuzda Kocaelispor stadında kadın futbol takımının maçı varmış

O maça da gidin

Bi hayal edin kendinizi

Kocaelispor stadında Kocaelide yetişmiş kızlarımız yabancıları yeniyor...

İnşallah sakatlık olmadan kazasız belasız hayallerinize ulaşırsınız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 10:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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