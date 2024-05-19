TEM Otoyolu’nda akıl almaz görüntü: Direksiyon başında “zurna” çaldı

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.
Direksiyon başında zurna çaldı
Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.