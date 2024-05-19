Gökhan: Ne olacağı bilinmez

“TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM”
Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi kaptan Gökhan Değirmenci biten sezonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yayınladığı mesajda sezonda emeği olan herkese teşekkür eden Gökhan’ın ifadeleri veda gibi de algılandı. Kaptan konuyla ilgili açıklamasında, “ Bir sezonu bitirdik. Takımın kaptanı olarak sessiz kalmak istemediğim için bu sezon için destek veren herkese teşekkür etmek istedim. Ne olacağı da bilinmez. Hem ben hem camia için hayırlısı ne ise o olsun” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kemal - Kova kaleci bir tek seyirciyle arası iyi gitsin
Krf - sende git, basarisizlik yasadigimiz butun eskileri gormek bize heyecansizlik katiyor.
kendimizi yenilememiz gerekiyor, lutfen daha ruhlu ,futbol karakteri ust duzey topcular bulun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.