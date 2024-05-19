Gökhan: Ne olacağı bilinmez

“TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM”



Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi kaptan Gökhan Değirmenci biten sezonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yayınladığı mesajda sezonda emeği olan herkese teşekkür eden Gökhan’ın ifadeleri veda gibi de algılandı. Kaptan konuyla ilgili açıklamasında, “ Bir sezonu bitirdik. Takımın kaptanı olarak sessiz kalmak istemediğim için bu sezon için destek veren herkese teşekkür etmek istedim. Ne olacağı da bilinmez. Hem ben hem camia için hayırlısı ne ise o olsun” ifadelerine yer verdi.