Taflıoğlu ailesinin acı günü

Kocaelili Avukat Bülent Taflıoğlu’nun, annesi İffet Taflıoğlu hayatını kaybetti. İffet Taflıoğlu'nun cenazesi, bugün 19 Mayıs 2024 Pazar günü, ikindi namazına müteakip Yenicuma Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.