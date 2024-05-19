Ulaş Yıldız kararını ne zaman açıklayacak?

Uzun bir süredir 9 Haziran’daki kongre için hazırlık yaptığı bilinen Özko Alüminyum’un yönetim kurulu başkanı, iş insanı Ulaş Yıldız’ın kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu. Yıldız gazetemize yaptığı açıklamada çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Daha önce pazartesi için açıklayabileceğimizi söylemiştik ancak hafta içini bulabilir” dedi. Başkan adaylığı için adı geçen isimler arasında yer alan eski yöneticilerden Abdülkadir Yılmaz da yurt dışında olduğunu, birkaç kişiyle istişare yaptıktan sonra Salı günü kararını açıklayacağını söylemişti.