Veli Başkurt adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

GÖRÜŞMELER YAPIYOR



9 Haziran tarihinde Olağanüstü Seçimli Kongre heyecanı yaşayacak olan Kocaelispor’da mevcut Başkan Recep Durul adaylığını koyacağını açıklayan ilk isim olmuştu. Gündemde yer alan diğer isimlerden Abdulkadir Yılmaz ve Ulaş Yıldız’ın ise birkaç gün içerisinde adaylıklarını açıklaması bekleniyor. Süreçte gündeme gelen bir diğer isim Veli Başkurt ise gerekli görüşmeleri tamamladıktan sonra süreçle ilgili açıklama yapmaya hazırlanıyor. Başkurt’un da bu hafta kamuoyuna bilgi vermesi bekleniyor.