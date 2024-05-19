Veli Başkurt adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

GÖRÜŞMELER YAPIYOR
9 Haziran tarihinde Olağanüstü Seçimli Kongre heyecanı yaşayacak olan Kocaelispor’da mevcut Başkan Recep Durul adaylığını koyacağını açıklayan ilk isim olmuştu. Gündemde yer alan diğer isimlerden Abdulkadir Yılmaz ve Ulaş Yıldız’ın ise birkaç gün içerisinde adaylıklarını açıklaması bekleniyor. Süreçte gündeme gelen bir diğer isim Veli Başkurt ise gerekli görüşmeleri tamamladıktan sonra süreçle ilgili açıklama yapmaya hazırlanıyor. Başkurt’un da bu hafta kamuoyuna bilgi vermesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezin Askeri - Tv de takımın içinden gecen menejer Tarık isimli şahıs için bu arkadaş güzellemeler yaparak anlatıyordu sonra sesi soluğu kesildi şimdi başkan olacakmış gerçek Kocaelispor taraftarı sana oy değil selam vermez
Levent - He he açıkla açıkla koyunun kuzusu bi foto verseydin..
Seste - Veli sana kim oy verir kardeşim bırakın bu saçmalıkları takımın önünü kesmeyin artık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.