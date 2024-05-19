20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

BAKANLIĞIN BAŞVURUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü açıklamasında başvuruyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararında yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat geçerlidir.

• Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirlenen alanlar sınırlılığında ve Ek-7 Takvimde belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

• Bakanlığımızca veya il/ ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta vb.) tam, doğru ve güncel olması büyük önem arz etmektedir.

• Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

• Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle Ek-8 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi