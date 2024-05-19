Suudi Arabistan Kralı Selman tedavi altında: Testler yapılacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri nedeniyle Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı.
Selman’a birtakım testler yapılacağı belirtildi.
Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.
Selman en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.