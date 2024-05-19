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19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki özel programla kutlandı. Protokolün ilgi gösterdiği programda öğrenciler çeşitli gösterilerle alkışları topladı.

Muhammet Emin Can
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19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı mask
19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı
19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı
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PROTOKOL PROGRAMA İLGİ GÖSTERDİ

 

Kocaeli Valiliği İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama programı düzenledi. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki kutlama programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Özkan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş başta olmak üzere pek çok isim katıldı.

 

19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı

KORO ŞARKILAR VE TÜRKÜLER SESLENDİRDİ

 

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Konuşma sonrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerle buluşturdu. Kocaeli Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan koro şiirler okudu, şarkıları ve türküleri seslendirdi. Programın sonunda Vali Yavuz ve protokol üyeleri, öğrencilerle fotoğraf çekildi.

19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı

 

YAN GÖZLE BAKANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, günün anlam ve önemine ilişin konuşmasında "Sömürge devletlerinde karşı verilen mücadele bugün de devam etmektedir. Vatanımıza yan gözle bakan, hain planlar düşünenlere geçit vermeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız emanete sahip çıkacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlere sahip çıkmak görevimizdir. Gençler siz Türkiye Yüzyılı'na yön vereceksiniz. Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

RESİM YARIŞMASINDA İLK 3 GİREN ÖĞRENCİLER VE OKULLARI

1.Büşra Nida Tural – Karamürsel Anadolu Lisesi

2.Yaren Çelik – Merkez Bankası Anadolu Lisesi

3.Melike Nalbant – Yahya Kaptan Anadolu Lisesi

ŞİİR YARIŞMASINDA İLK 3 GİREN ÖĞRENCİLER VE OKULLARI

1.Ebru Yeğen – Tavşancıl Marshall Boya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Ezgi Okutan – Kocaeli Anadolu Lisesi

3.Ravza Say – Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KOMPOSİZYON YARIŞMASINDA İLK 3 GİREN ÖĞRENCİLER VE OKULLARI

1.Rabia Aygün – Akçakoca Anadolu Lisesi

2.Özge Avşar – Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3.Kardelen Yıldız – Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi

19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı

19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı
19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı
19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı
19 Mayıs coşkusu SDKM’de yaşandı

 

 

# ilçe, Türkiye, İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, karamürsel, Körfez, Zafer Cantürk

19 May 2024 - 11:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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