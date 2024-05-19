Engin Koyun adaylığı düşünmüyor

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Merhum Başkan Hüseyin Üzülmez’in döneminde vefatının ardından başkan olan ve geçen yıl yapılan seçimde seçilmiş başkan olarak göreve devam eden Engin Koyun, Kocaelispor’un bu sezon Başkent’te Gençlerbirliği’ne 2-0 yenildiği maçın ardından istifa etmişti. Başkan Engin Koyun yaklaşan kongre sürecinde yakın çevresine artık Kocaelispor’un taraftarı olarak kalacağını ve kongrede aday olmayı düşünmediğini söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.