Engin Koyun adaylığı düşünmüyor

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Merhum Başkan Hüseyin Üzülmez’in döneminde vefatının ardından başkan olan ve geçen yıl yapılan seçimde seçilmiş başkan olarak göreve devam eden Engin Koyun, Kocaelispor’un bu sezon Başkent’te Gençlerbirliği’ne 2-0 yenildiği maçın ardından istifa etmişti. Başkan Engin Koyun yaklaşan kongre sürecinde yakın çevresine artık Kocaelispor’un taraftarı olarak kalacağını ve kongrede aday olmayı düşünmediğini söyledi.