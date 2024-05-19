Recep Durul ile Sağlam bir araya gelecek

SOHBET ORTAMINDA GEÇECEK



Trendyol 1. Lig’de Play-Off 1. Tur maçında Çorum FK ile deplasmanda karşılaşan ve rakibine 2-1 mağlup olarak sezonu tamamlayan Kocaelispor’da camia kongre sürecinin heyecanına girdi. 3 hafta sonra yapılacak olan kongre öncesinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Recep Durul, biten sezonun değerlendirmesi için Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile bir araya gelecek. Sohbet ortamında geçecek olan görüşmede Futbol Şube Sorumlusu iki isim Selçuk Kösemen ile Zeynel Abidin Akyol’da bulunacak.