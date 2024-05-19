Recep Durul ile Sağlam bir araya gelecek

SOHBET ORTAMINDA GEÇECEK
Trendyol 1. Lig’de Play-Off 1. Tur maçında Çorum FK ile deplasmanda karşılaşan ve rakibine 2-1 mağlup olarak sezonu tamamlayan Kocaelispor’da camia kongre sürecinin heyecanına girdi. 3 hafta sonra yapılacak olan kongre öncesinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Recep Durul, biten sezonun değerlendirmesi için Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile bir araya gelecek. Sohbet ortamında geçecek olan görüşmede Futbol Şube Sorumlusu iki isim Selçuk Kösemen ile Zeynel Abidin Akyol’da bulunacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.