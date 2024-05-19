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Şahin Talus’tan 19 Mayıs mesajı

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Şahin Talus’tan 19 Mayıs mesajı mask
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı şu şekilde: “Bundan 105 yıl önce yokluk ve sefalat içinde yaşayan Aziz Milletimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmasıyla birlikte bağımsızlık meşalesini yaktı, esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan etti.

YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIDI

Bizler, istiklalini gencecik şehitlere borçlu olan bir milletimiz. 105 yıl önce, vatan sevgisi dışında aklına hiçbir korku ve endişe getirmeden şehadete koşan gençlerimiz sayesinde bir geleceğimiz oldu. İstiklal Harbi’nde gençlik, ümitsizliği kovdu, çaresizliği aştı, korkuyu tuzla buz etti. Onun için, aziz milletimiz, bilhassa gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize, istikbalimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkmaya ant içti; bu ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileriye taşıdı.

GENÇLERİMİZ ARTIK ÖZGÜRCE OKUYOR

Bugün içinde bulunduğumuz her zorluğun üstesinden de 19 Mayıs ruhuyla, gençlerimizin azmi, kararlılığı ve vatan sevdasıyla aşmaya devam edeceğiz.  Gençlerimize hep inandık. Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli atılımları gençlerimiz için yaptık. Eğitimden çalışma hayatına, bilim ve sanattan spora, sosyal hayattan siyasete gençlerimizi hep destekledik, imtiyazlı yaptık.

Ayrım yapmaksızın bütün gençlerimiz artık özgürce okuyor, siyasete giriyor, işini kuruyor, çalışıyor ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi oluyor.

Gençlerimize daha çağdaş ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için bundan sonra da bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”

Kaynak: Bülten

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19 May 2024 - 12:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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