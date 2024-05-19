“Liyakatin yerle bir olduğu dönem” vurgusuyla antrenörlüğü bıraktı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Uzun yıllardır futbol antrenörlüğü yaşan Gölcüklü Yaşar Nalbantoğlu sosyal medya hesabından aldığı kararı paylaştı. Nalbantoğlu futbol antrenörlüğünü üzelerek bıraktığını belirterek, herkesten helallik istedi. Yaşar Nalbantoğlu’nun kararını, “Tüm sevdiklerim, tüm futbol paydaşları. Neden, niçin diye sormadan, sorgulamadan, tutkuyla, sevgiyle ve de benliğimle ömrümü adadığım futbol antrenörlüğümü çok üzülerek de olsa bırakıyorum. Herkes hakkını helal etsin, benden yana hakkım herkese helal olsun. Saygılarımla” sözleriyle kamuoyuyla paylaştı.



“LİYAKATİN YERLE BİR OLDUĞU BİR DÖNEM”



Nalbantoğlu paylaşımında ayrıca, “Futboldan neden mi uzak kalmayı tercih ediyorum? Liyakatin yerle bir olduğu, siyasi yollar (adamcilik) o kadar geçerli olduğu bir dönem yaşıyoruz ki. Kimseyi devreye sokma lüksüm hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Gölcükspor ilk yarıyı lider bitirdi toplantıda yapılması gerekeni doğru olanı söyledim diye ertesi sabah itfaiyede görevlendirildim. Sonuç ne oldu bilir misiniz? İlk yarı lideri son maç galip gelerek ligde kaldı. Onurumla kimseye yaranmak için görev yapmadım. Ancak zaman o zaman değil. Anladım ki bu iş dik duranlara göre değil” ifadelerine yer verdi.